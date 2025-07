Homem se exibe disparando arma, é abordado e desacata policiais em Dourados

Após realizar disparos de arma de fogo próximo a um bar na madrugada deste sábado (12), um homem de 33 anos foi preso na rua Filomeno João Pires, no bairro João Paulo II, em Dourados.

Conforme o Dourados News, testemunhas acionaram os policiais militares da Rádio Patrulha informando que teria um homem armado e atirando para o alto.

No local, a equipe se deparou com o rapaz, identificado como Alan que dispensou um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas e uma intacta na calçada próxima ao estabelecimento e ao receber voz de prisão, desacatou os policiais e ainda resistiu antes de ser levado à delegacia.

A ocorrência foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o autor autuado por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e resistência, sem fiança arbitrada.

