Hospital diz que Soraya terá alta amanhã

Internada há mais de uma semana para tratar crise alérgica, a senadora sul-mato-grossense, Soraya Thronicke (União Brasil), terá alta assinada pela equipe médica neste domingo, foi o que informou boletim do Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (29).

A decisão, ocorre após melhora significativa no estado de saúde da senadora. “Soraya Thronicke foi admitida na unidade de terapia intensiva com quadro de reação alérgica cutânea. No momento encontra-se em melhora clínica, respondendo bem à terapia instituída, em respiração espontânea e alimentação por via oral. Alta prevista para amanhã, dia 30/04/23”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, a equipe da assessoria de Thronicke agradeceu o carinho de conhecidos e familiares, que têm mandado mensagens de amor e fé em favor de sua recuperação, por meio de cartas e flores. “A força de vocês é um bálsamo divino neste momento”, disse parte do texto.

O que é urticária autoimune- A crise que levou Soraya a ser internada, é uma alergia que pode aparecer em qualquer parte do corpo, tendo causas desconhecidas e podem aparecer como lesões e inchaços vermelhos na pele.

A vermelhidão, inchaço e muita coceira, são os principais sintomas e reações que as pessoas podem sentir. O ideal é procurar um médico assim que perceber o aparecimento da doença.

Deixe seu Comentário

Leia Também