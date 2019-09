Para Ibope, Reinaldo é o segundo mais bem avaliado do país

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

O governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) é o segundo mais bem avaliado do País, com 50% da aprovação da população de Campo Grande, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope).

Os dados foram divulgados pelo blog de José Roberto de Toledo, do Estadão, na segunda-feira (5).

Reinaldo aparece com 50% de avaliação positiva, que é “ótimo ou bom”, enquanto quem considera “ruim ou péssimo”, soma 10%.

A pesquisa ouviu moradores das capitais de todos os estados brasileiros, questionando-os se o governo é considerado ótimo/bom ou ruim/péssimo.

Na avaliação, Azambuja está atrás do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), e ganha do chefe do Executivo Estadual vizinho, Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), que ficou em terceiro lugar.

Dos 26 governadores, 16 têm avaliação negativa. Os governadores mais mal-avaliados nas suas capitais são: Suely Campos (PP – Roraima), com 62 pontos negativos em Boa Vista; Waldez Góes (PDT – Amapá), com 57 pontos negativos em Macapá; Marcelo Miranda (PMDB – Tocantins), com 46 pontos negativos em Palmas; José Ivo Sartori (PMDB – Rio Grande do Sul), com 43 pontos negativos em Porto Alegre; e Francisco Dornelles (PP – Rio de Janeiro), com 41 pontos negativos entre os carioca

Conforme o artigo, a situação atual é oposta à de 2012, onde o saldo médio de popularidade dos governadores nas capitais era 20 pontos positivo.

Em 2012, só seis governadores eram impopulares nas capitais, enquanto 18 tinham saldo positivo em 10 pontos ou mais.

