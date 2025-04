Eduardo Leite irá para o PSD em maio

Vice-presidente do PSDB nacional, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite irá se filiar ao PSD no dia 6 de maio, em evento na cidade de Porto Alegre. A decisão veio após intensas conversas entre o tucano e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.



Conforme a colunista, Ana Flor, as tratativas também envolveram também lideranças da sigla no Rio Grande do Sul. O PSDB elegeu três governadores em 2022 e ficará apenas com Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul a partir de maio.



Na conversa com a direção nacional do partido, não há qualquer garantia a Leite de que ele vai disputar a Presidência da República pela sigla.



Em 2022, o PSD chegou a oferecer o partido para Leite se lançar à Presidência, mas o governador optou por concorrer à reeleição pelo PSDB. Agora não há garantia de que Eduardo Leite vá disputar o cargo máximo de Chefe de Estado, já que o PSD já deu preferência ao governador do Paraná, Ratinho Júnior.



Membros do PSD acreditam que Eduardo Leite pode ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul em 2026.



