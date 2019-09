Indicado à PGR, Aras visitará todos os senadores antes de sabatina

Saiba Mais Política Bolsonaro nomeia Augusto Aras à PGR

Indicado por Jair Bolsonaro para assumir a Procuradoria - Geral da República (PGR), Augusto Aras, iniciou sua visita nesta segunda-feira (9) aos senadores para defender a Lava Jato como política de Estado.

Ara deve visitar os 80 gabinetes dos senadores o que deve levar 15 dias para falar com todos. Ele já conversou pessoalmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O motivo da peregrinação Augusto serve de preparação para a sabatina no Senado a que o subprocurador-geral precisa passar antes de ser nomeado. Ele quer estar pronto para a sabatina no dia 24 deste mês.

Os temas que o novo procurador da PGR pretende discutir com os senadores será os diálogos entre os procuradores da Lava Jato obtidos pelo site The Itercept Brasil, a lei de abuso de autoridade, além de questões econômicas.

Além de falar com Alcolumbre, Aras já falou pelo telefone com a senadora, Simone Tebet (MDB-MS), atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) onde a sabatina é realizada. Depois da comissão o nome Augusto seguirá para o plenário, que precisa ser aprovado pela maioria.

Passos

Sabatina – Para ser oficializado como procurador da PGR, Augusto Aras será sabatinado pela CCJ.

Votação da CCJ – Depois da sabatina de Aras, os 27 senadores da comissão votam para decidir se aprova ao cargo ou não.

No plenário – O parecer da CCJ é encaminhado ao plenário onde Aras tem que ter a maioria absoluta dos 41 senadores para ser aprovado.

Prazo – O Senado não tem prazo para iniciar a análise do nome de Aras, mas se ele não for aprovado pelo plenário até o dia 17, data em que termina o mandato de Raquel Dodge, assume, de forma interina, o vice-presidente do Conselho Superior do MPF, Alcides Martins.

Saiba Mais Política Bolsonaro nomeia Augusto Aras à PGR

Deixe seu Comentário

Leia Também