Indiciada por assassinato, deputada Flordelis tem filiação suspensa pelo PSD

O Partido Social Democrático (PSD) suspendeu as atividades partidárias da deputada federal Flordelis, eleita pelo Rio de Janeiro, indiciada por ter encomendado a morte do então marido, o pastor Anderson do Carmo.

Segundo a CNN Brasil, a decisão foi protocolada na Mesa da Câmara dos Deputados na manhã desta terça-feira (25). Na suspensão, a direção nacional do partido alega ter tomado a medida "tendo em vista os acontecimentos públicos divulgados pela mídia".

A deputada Flordelis terá o prazo de até cinco dias para recorrer da decisão partidária, junto à Executiva do PSD.

Investigação

Os cinco filhos e uma neta da deputada federal Flordelis (PSD) foram presos na operação Lucas 12 da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Eles já estão em unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Eles, que são acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, se negaram a prestar depoimento.

Por questões de segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap) não divulgou em quais unidades estão Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco Silva, Adriano dos Santos e Rayane dos Santos Oliveira.

