Inicia no MS, seminário para implantação de novo modelo em gestão

O Modelo de Excelência em Gestão MEG, novo conceito de gestão apresentado pela União, teve início nesta segunda-feira (3), no Mato Grosso do Sul, com seminário no auditório da Assomasul, para prefeitos e representante dos municípios do Estado.

O objetivo do seminário é capacitar prefeitos e capacitores representantes de municípios do Estado. O evento é uma parceria do Ministério da Economia, Governo MS, Prefeitura de Campo Grande, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e movimento MS Competitivo. Em outras edições, as reuniões foram realizadas no Distrito Federal e Santa Catarina.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, conversou com o JD1 Notícias, sobre os planos e a expectativa de retorno do novo modelo de gestão. “É um processo que vai melhorando cada vez mais a gestão de todas as estruturas administrativas do Estado e o MEG pode auxiliar muito nisso. A gente tem convicção que implementando isso no MS, estaremos contribuindo para a melhoria do uso de recursos no Mato Grosso do Sul no âmbito dos municípios”, ou seja, melhorar a distribuição dos recursos vindos da União para todas as cidades do estado.

Ao JD1 Notícias, o presidente da Assomasul, Pedro Arlei Caravina, explicou que o seminário que inicia hoje e tem duração de três dias irá capacitar e encaminhar gestores dos municípios para a implantação do MEG. “Vai ter palestra e capacitação para boas práticas de gestão pública que já seria importante sem que fosse obrigatório. Todo gestor público tem que primar pela excelência da gestão. O novo modelo apresenta formas de trabalho em todos setores que veio a melhorar a qualidade de atendimento a população”, falou Caravina, ressaltando que o programa que virou obrigatoriedade através do Ministério Público vale para esse ano porá municípios acima de 50 mil habitantes, que ao todo, são oito no MS.

Ano que vemo MEG irá valer para municípios com quantidade menor de habitantes.



Segundo Caravina, após o curso e seminário de capacitação do Modelo de excelência em gestão, a prática poderá ser aplicada em outros municípios pelos seus prefeitos e técnicos. “A partir de agora essa capacitação é para que os municípios conheçam o modelo e comecem a implantar, o Ministério da Economia vai fazer uma palestra técnica através do Esaú Mendes do departamento de Transferência da União, mostrando como são os formulários, e a espécie de checklist que a prefeitura tem que cumprir em todos os setores. Checklista para licitação, explicando como será o processo licitório, como vai ser o atendimento do setor de tributação, de contabilidade", explanou.

"Alguns municípios já tem o seu trabalho em excelência e já tem implantado algumas pautas que já estão no MEG, então é uma adequação. Aquilo que já existe será adequado dentro do que vai exigir o Ministério da Economia", finalizou.

Os painéis a serem apresentados no seminário terão a preleção do professor Esaú Mendes (Ministério da Economia) e do prefeito de Gaspar (SC), Kleber Wan Dall, cidade pioneira na implementação do MEG.

O que é o MEG?

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG-) é formado por padrões de referência para a gestão organizacional constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão, visando ao aprimoramento organizacional, ao aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração de valor.

Objetivo

O MEG-Tr está fundamentado na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, e na Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, tendo como objetivos contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos que operam recursos oriundos das transferências da União e aprimorar a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.

