Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados

A decisão foi publicada no "Diário Oficial da União" nesta quinta-feira

21 agosto 2025 - 11h37Vinícius Santos
Unidade do Banco Crefisa S.A - Unidade do Banco Crefisa S.A -   (Foto: Ilustrativa / Reprodução / Internet )

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa S.A. após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas. A decisão foi publicada no "Diário Oficial da União" nesta quinta-feira (21) e assinada pelo presidente do Instituto, Gilberto Waller Junior.

Conforme divulgado pelo INSS, a suspensão cautelar se aplica aos novos pagamentos de benefícios. A medida foi adotada após reclamações registradas por diferentes canais, incluindo Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e diretamente pelos beneficiários nas agências da Previdência Social e na plataforma Fala.BR.

Entre as irregularidades apontadas estão: atrasos e recusas no pagamento, coação para abertura de contas correntes e venda casada de produtos, falta de estrutura adequada nas agências, portabilidades indevidas, ausência de sistema de triagem e emissão de senhas, além de atendimento inadequado e falta de informações claras.

O INSS afirmou que a medida visa cessar as irregularidades e proteger o interesse público, reforçando que não compactua com práticas que causem prejuízos ou desconforto aos segurados. O Instituto reiterou o compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras ofereçam serviços com qualidade e respeito aos beneficiários.

Outro lado – O JD1 Notícias entrou em contato com o Banco Crefisa S.A. para solicitar um posicionamento sobre a suspensão dos contratos pelo INSS e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações da instituição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sargento da PMMS Betânia -
Justiça
TRE-MS aceita recurso e Sargento Betânia não precisa devolver R$ 30 mil
Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"
Mesa da Presidência do Senado Federal
Política
Senado irá investigar crimes contra menores pela nova CPI da Adultização
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Interior
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Política
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Política
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Política
TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Política
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul