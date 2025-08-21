INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa S.A. após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas. A decisão foi publicada no "Diário Oficial da União" nesta quinta-feira (21) e assinada pelo presidente do Instituto, Gilberto Waller Junior.

Conforme divulgado pelo INSS, a suspensão cautelar se aplica aos novos pagamentos de benefícios. A medida foi adotada após reclamações registradas por diferentes canais, incluindo Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e diretamente pelos beneficiários nas agências da Previdência Social e na plataforma Fala.BR.

Entre as irregularidades apontadas estão: atrasos e recusas no pagamento, coação para abertura de contas correntes e venda casada de produtos, falta de estrutura adequada nas agências, portabilidades indevidas, ausência de sistema de triagem e emissão de senhas, além de atendimento inadequado e falta de informações claras.

O INSS afirmou que a medida visa cessar as irregularidades e proteger o interesse público, reforçando que não compactua com práticas que causem prejuízos ou desconforto aos segurados. O Instituto reiterou o compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras ofereçam serviços com qualidade e respeito aos beneficiários.

Outro lado – O JD1 Notícias entrou em contato com o Banco Crefisa S.A. para solicitar um posicionamento sobre a suspensão dos contratos pelo INSS e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações da instituição.

