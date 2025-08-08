Instalada comissão do Senado com liderança sul-mato-grossense sobre tarifa dos EUA

Sob a liderança dos senadores sul-mato-grossenses, foi instalada nesta quinta-feira (7) a Comissão Temporária Externa do Senado para tratar das relações econômicas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. O senador Nelsinho Trad (PSD) lidera a presidência da comissão e a senadora Tereza Cristina (PP) atua como relatora dos trabalhos.

Já na primeira missão oficial da comissão, realizada entre os dias 28 e 30 de julho, os senadores estiveram em Washington para abrir diálogo com autoridades norte-americanas e organismos internacionais por alternativas para reverter ou mitigar os impactos do chamado "tarifaço" de 50% imposta pelos EUA sobre cerca de 3,8 mil itens brasileiros.

A iniciativa de criação da comissão, aprovada pelo Senado em 15 de julho, ganhou força com a articulação direta dos parlamentares do estado, que assumiram papel central na condução dos diálogos diplomáticos e na defesa de setores estratégicos da economia nacional, muitos dos quais com forte presença em Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião de instalação da comissão, Nelsinho Trad destacou a importância estratégica da atuação do Senado. “A participação do Senado, por meio dessa comissão, reveste-se de fundamental importância na busca de uma política externa alinhada aos interesses nacionais”, afirmou o senador.

"As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos comercializados pelo Brasil têm gerado efeitos adversos para o país, afetando diretamente a competitividade das nossas exportações, especialmente em setores centrais da economia brasileira. (...) Agora abriremos as discussões e encaminhamentos dos próximos passos para que essa missão cumpra o seu papel", concluiu.

Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e reconhecida por sua atuação no setor produtivo, assumiu a relatoria com o compromisso de contribuir tecnicamente para que as negociações avancem.

A comissão também conta com os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).

