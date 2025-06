Instituto de Direito e Escolas do Legislativo firmam parcerias para ampliar capacitações

O Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) firmou uma parceria com a Escola do Legislativo da Câmara dos Deputados e com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em uma iniciativa que visa ampliar ações de capacitação, produção de conhecimento técnico e fortalecimento da participação cidadã.

Durante uma reunião realizada na última semana, o presidente do IDAMS, o advogado João Paulo Lacerda da Silva, e a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo da ALEMS, discutiram uma agenda conjunta voltada à qualificação de agentes públicos e ao engajamento da sociedade nos temas ligados ao Poder Legislativo.

Segundo João Paulo, a aproximação entre as instituições representa um passo importante na construção de uma rede colaborativa para o aprimoramento legislativo e institucional.

“A proposta é ampliar a oferta de cursos, palestras e projetos educativos com foco na qualificação de agentes públicos e no engajamento da população nos temas ligados ao Poder Legislativo”, destacou o presidente do IDAMS.

A parceria também visa fomentar o debate sobre políticas públicas e incentivar práticas que promovam a transparência e a eficiência no serviço público.

Participou da reunião o professor Osvaldo Ramos Miranda, que deve assumir a direção da Escola do Legislativo.

