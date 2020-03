Instituto Ranking divulga pesquisa da capital

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou, nesta sexta-feira (6), um levantamento de intenção de votos para a prefeitura de Campo Grande nas eleições de outubro.

De acordo com o levantamento estimulado, o prefeito Marquinhos Trad aparece liderando com 40,75% das intenções de votos, seguido do deputado estadual Capitão Contar (PSL), com 6,50%, o procurador de Justiça, Sérgio Harfouche, 3,92%, Márcio Fernandes (MDB), 3,83%, Delcídio do Amaral, 3,75%, Pedro Kemp (PT), 3,42%, Paulo Matos (PSC), 3,08%, Ricardo Ayache, 2,83% e Marcelo Bluma (PV) 1,75%. Confira o gráfico completo:

O levantamento espontâneo, Marquinhos continuou a frente com 25,92%, seguindo de André Puccinelli que tem 6,8%, a deputada federal Rose Modesto 5,17%, o ex-prefeito Alcides Bernal 1,67%, juiz Odilon 1,50%, Capitão Contar 1,42%, Márcio Fernandes 1,33%, Ricardo Ayache 1,25%, Delcídio e Paulo Matos, ambos com 1%. Veja o gráfico completo:

A pesquisa foi feita entre os dias 1 e 4 de março e 1200 eleitores foram entrevistados em Campo Grande. O levantamento foi registrado com o número: MS - 03924/2020.

