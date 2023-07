Instituto Ranking mediu eleição para prefeitura na Capital

O Instituto Ranking abriu as pesquisas que mostram o quadro eleitoral para 2024 em Campo Grande, com os resultados divulgados no dia de hoje (13). Os 64,75% de indefinidos da espontânea, são a melhor definição de o quanto a eleição está aberta.

No cenário espontâneo, onde o entrevistado não é apresentado com opções, André Puccinelli aparece comandando, com 5,25% das intenções de votos, seguido de Rose Modesto, com 5%, Lucas de Lima, com 4%, Reinaldo Azambuja, com 3,50%, Zeca do PT, com 3%, Adriane Lopes, com 2,75%, Beto Pereira, com 2,50%, Capitão Contar, com 2,25%, Coronel David, com 2%, Marquinhos Trad, com 1%.

Outros nomes ficaram abaixo de 1% das intenções de votos, sendo eles Camila Jara 0,75%, Márcio Fernandes 0,75%, Carlos Alberto de Assis e Carlão Borges com 0,50%, Marcos Pollon e Tatiana Ujacow com 0,25.

Dos entrevistados nesse cenário, 1% apontou outros nomes e 64,75% não sabem ou não responderam.

Já no cenário estimulado 01, onde são oferecidas opções, Puccinelli ainda comanda, com 10% das intenções de voto, seguido de Rose Modesto, com 9,25%, Lucas de Lima, com 8,50%, Adriane Lopes aparece em quarto, com 7%, Beto Pereira, com 6,50%, Zeca do PT, com 5,25%, Capitão Contar, com 3,25%, Coronel David, com 3%, Marcos Pollon, com 0,75%, Tatiana Ujacow e Humberto Figueiró, com 0,25%.

Na estimulada 01, 46% dos entrevistados não souberam informar em quem votariam ou não responderam.

Em um segundo cenário analisado, a estimulada 02, Lucas de Lima aparece liderando com 15,50% das intenções de voto, seguido de Zeca do PT com 9%, Adriane Lopes com 7,75%, Beto Pereira tem 6,50%, Coronel David com 5,50% e Humberto Figueiró com 0,50%.

Na estimulada 02, 55,25% dos entrevistados não souberam informar em quem votariam ou não responderam.

Para a pesquisa, o instituto ouviu, entre os dias 4 e 11 de julho de 2023, 1.200 moradores da cidade de Campo Grande, com 16 anos ou mais. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 2,75% para mais ou para menos.

