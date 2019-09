Instituto realiza segunda pesquisa sobre as eleições de 2020

O Instituto Ranking, esteve em Anastácio - distante cerca de 140 km da Capital -, pela segunda vez em 2019, colheu dados e analisou respostas dos moradores. As questões respondidas por 300 eleitores nos dias 13 e 14 de setembro, colocam critérios como anda a administração, desenvolvimento de áreas básicas e intenções de votos para 2020. A pesquisa foi encomendado pelo site eletrônico Diário MS News.

As entrevistas foram feitas com moradores com base nos mais recentes dados do IBGE 2010, TRE/2019 e histórico político/administrativo. O intervalo de confiança é de 95% e margem máxima de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto utilizou o método quantitativo.



Veja os números da avaliação do prefeito de Anastácio, Nildo Alves: ótima/boa 31.33%, regular 28.66%, ruim/péssimo 25%. Não souberam responder ou não responderam, 15.01%.



Os resultados apresentados estão em conformidade com a Justiça Eleitoral. Art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e TSE nº 23.549/2017





Deixe seu Comentário

Leia Também