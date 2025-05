Investigação apura se ex-prefeito de Bandeirantes usou veículo público de forma irregular

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu o Inquérito Civil nº 06.2025.00000139-3 para investigar o possível uso irregular de um veículo locado pela Prefeitura de Bandeirantes. A investigação foca na possível responsabilidade de Willians Dias Freitas, motorista, e de Edervan Gustavo Sprotte, ex-prefeito do município.

A suspeita é de que o veículo tenha sido utilizado para fins pessoais ou eleitorais. O processo é conduzido pelo promotor Gustavo Henrique Bertocco de Souza, da 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes, e segue sob sigilo. Por conta disso, poucos detalhes sobre o caso foram divulgados, com a informação tendo sido publicada na edição nº 3.357 do Diário Oficial do MPMS.

Outro lado - O JD1 Notícias procurou a atual gestão da Prefeitura de Bandeirantes por meio da assessoria de comunicação. Em nota, disse “a resposta da Prefeitura de Bandeirantes já está com a Procuradoria Jurídica do município e vai ser encaminhada ao MP hoje”.

Em contato com o ex-prefeito Edervan Gustavo Sprotte, a equipe de reportagem foi informada de que somente seu advogado poderia se pronunciar sobre o caso. Contudo, ele não designou um contato específico e ainda afirmou que a situação se refere ao período eleitoral. O espaço segue aberto para manifestações adicionais.

