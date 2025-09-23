Investimento de R$ 51,6 milhões impulsiona integração na fronteira Brasil/Paraguai

Ponta Porã vai receber uma série de obras estruturantes com foco em desenvolvimento urbano, inovação e integração regional, por meio do projeto “Desenvolvimento na Faixa de Fronteira em Ponta Porã/MS”. A iniciativa conta com um investimento total de US$ 9,6 milhões (cerca de R$ 51,6 milhões), com recursos não reembolsáveis do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) e contrapartida do Governo do Estado.

O convênio que oficializa o projeto foi assinado nesta terça-feira (22), com a presença do governador Eduardo Riedel, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do prefeito Eduardo Campos, além de secretários e equipe técnica.

“O Estado entra com orgulho com cerca de 10 milhões de reais, investindo em obras estruturantes. Hoje viemos aqui anunciar esses investimentos, fazer visitas e constatar como as políticas públicas estão se conectando”, frisou o governador.

Entre as obras previstas estão a implantação do Parque Linear da Fronteira, requalificação de praças, recuperação de monumentos culturais e melhoria da infraestrutura urbana. A proposta visa modernizar a cidade, ampliar espaços de convivência e aprofundar a integração com Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha.

O projeto inclui também intervenções em mobilidade urbana, como a requalificação de 5,5 km de vias, pavimentação, novas interseções, ciclovias, iluminação pública, sinalização e implantação de 5,3 km de galerias pluviais no Córrego São Tomaz.

A ministra Simone Tebet afirmou que os recursos já estão assegurados e que a fase de execução será intensa nos próximos anos:

“Entre o final de 2026 e o início de 2027, Ponta Porã se transformará em um grande canteiro de obras. Os recursos estão garantidos e assegurados para o município”, assegurou.

Além da infraestrutura urbana, os investimentos contemplam educação, inovação e cultura, com destaque para a construção do Parque Tecnológico Internacional (PTIn) e do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré (CEIMPP). Os dois projetos estão em fase de execução e têm como objetivo fortalecer o ecossistema de pesquisa, capacitação e empreendedorismo na região de fronteira.

Outro destaque da agenda foi a vistoria à nova Escola Estadual Prof. Adir Teixeira de Oliveira, na fase final de construção, com investimento de R$ 15,4 milhões. A unidade terá capacidade para atender até 1.500 alunos, com estrutura moderna, acessibilidade e quadra esportiva.

O prefeito Eduardo Campos também destacou a importância da parceria entre os entes públicos para viabilizar o projeto:

“Isso é o resultado de parcerias que nos fortalecem. Com oportunidades como que nos enchem de esperança e confiança. O Governo do Estado também tem uma participação essencial, garantindo a contrapartida de aproximadamente 9 a 10 milhões de reais.”

O prazo total de execução das obras é de 42 meses, incluindo licitações, elaboração de projetos, execução física e supervisão técnica, ambiental e social.

