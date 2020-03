IrmÃ£os morrem ao desviar de capivara em rodovia e atingir Ã¡rvore

Sarah Chaves, com informações do MídiaNews MT

Os irmãos Samuel Barros, 20 anos, e E.B de 15 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira (19), após bater o carro em uma árvore para desviar de uma capivara. Caso aconteceu na MT-040, no município de Santo Eugênio do Levenger, no Mato Grosso.

Os meninos eram filhos do vereador de Santo Antônio do Leverger, José Manoel Marçal da Costa Filho (PSD).

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo seria Samuel e ele teria tentado desviar de uma capivara que invadiu a pista, porém com a manobra, o condutor perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Os jovens não resistiram à força do impacto da colisão e morreram. O acidente será investigado pela Polícia Civil

