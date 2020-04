Isolamento social por coronavírus poderá dispensar atestado médico

O Projeto de Lei (PL), 702/2020 aprovado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (1º) dispensa de atestado médico nos casos de isolamento social de sete dias para o trabalhador com coronavírus ou que tenha tido contado com algum doente com covid-19 (PL 702/2020).

A proposta segue agora para análise e sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O senador Humberto Costa (PT-PE), que é médico, destacou que o projeto vai ajudar na contenção da disseminação do coronavírus porque os trabalhadores não vão lotar os hospitais em busca de um atestado.

Já o relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), lembrou que o trabalhador deve comunicar ao empregador sobre a ausência.

De acordo com o projeto, o trabalhador através de recomendação médica, poderá no oitavo dia apresentar um atestado para afastamento maior.

