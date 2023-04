"Isso é estelionato eleitoral", define Rhiad sobre eleição de Rose ao União Brasil

"Isso é estelionato eleitoral. Essa eleição não existe, é o mesmo de eu me candidatar como presidente da ONU e me auto eleger no outro dia. O partido é um instrumento de poder público e precisa se levado a sério", foi o que defendeu Rhiad Abdulahad, ao falar sobre o novo episódio do imbróglio na briga pelo comando da cúpula.

Acontece que o grupo formado por filiados próximos à Rose Modesto, se reuniu neste sábado (29), e elegeu a ex-deputada como a nova presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, Rhiad Abdulahad havia sido eleito como presidente da sigla em MS no último dia 4 de abril. No entanto, a executiva nacional acabou por anular o pleito.

Procurada pela equipe de reportagem do JD1 ainda ontem, Rose explicou que a eleição cumpriu com decisão do comando maior do partido. “A nacional anulou a eleição do Rhiad e mandou ter outra eleição aqui no estado. Fizemos hoje eleição dentro da lei, obedecendo ao estatuto do partido. Cumprimos hoje determinação da executiva nacional”, disse Rose.

Eleita como a nova presidente da sigla, a ex-parlamentar explicou que, apesar da convenção de ter sido cancelada por meio de edital, a decisão é invalida, já que a executiva estadual não tem poder para cancelar convocações da nacional.

A disputa gerou impasse que somente o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) poderá resolver. Vale lembrar que, decisão judicial já havia reconhecido a eleição que elegeu Rhiad como válida, o que levanta questionamentos sobre quem é o atual presidente da sigla em MS.

