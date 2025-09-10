Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Itamaraty condena ameaça dos EUA de usar "poder militar" contra Brasil

Porta-voz da Casa Branca citou que Trump pode usar "poderio militar"

10 setembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota na noite desta terça-feira (9) em que condenou a ameaça dos Estados Unidos "de uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia" em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete réus pela trama golpista. 

Na nota, o Itamaraty diz que o governo repudia qualquer interferência de outros países na soberania brasileira. 

"O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais", diz o comunicado.

Estados Unidos - A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o governo norte-americano considera a liberdade de expressão uma prioridade máxima, citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Não tenho nenhuma ação adicional [contra o Brasil] para apresentar a vocês hoje. Mas posso dizer que esta é uma prioridade para o governo. E o presidente [Donald Trump] não tem medo de usar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo", disse a porta-voz, conforme informou a agência Reuters. 

"Conspiração da família Bolsonaro" - Em discurso em Manaus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda citou o julgamento no Supremo Tribunal Federal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. 

Lula considerou que o país vive um momento delicado.

“Ele sabe que cometeu as burrices que cometeu (...) Esses caras tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil”, criticou Lula. 

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, criticou a declaração do governo dos Estados Unidos sobre uso da força.

Em uma postagem nas redes sociais, a ministra afirmou que chegou ao "cúmulo" a "conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil", apontando para a articulação conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os EUA sancionem o Brasil.

"Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'", disse a ministra.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sessão Ordinária no Plenário Julio Maia
Política
Assembleia vota PL que condiciona repasse de verbas à apresentação de certidões criminais
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Política
Projeto de lei quer desconto em imposto e ajustes de incentivos fiscais para empresas
Ministro Flávio Dino do STF -
Política
Dino vota pela condenação de Bolsonaro e mais sete
Reunião do partido aconteceu nesta segunda-feira
Política
PSDB busca novas alianças para fortalecer chapa estadual em MS
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal pauta três projetos para votação na sessão desta terça-feira
Reprodução
Política
Deputados votam 'Recupera-MS' com descontos de até 95% para regularizar empresas
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira garante investimentos em educação, saúde e infraestrutura em MS

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande