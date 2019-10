Jaime da Fetems se diz “surpreso”, mas não nega candidatura a prefeito

Saiba Mais Política Novo presidente do PT quer Jaime da Fetems disputando prefeitura

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, disse nesta quinta-feira (24) que se sente honrado em ter seu nome cogitado para disputar a prefeitura de Campo Grande, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), nas eleições municipais de 2020.

Filiado ao PT há 37 anos, Jaime foi um dos nomes citados pelo novo presidente estadual da sigla, Vladimir Ferreira, em entrevista ao JD1 Notícias, como possível candidato a prefeito da capital. “Muitas coisas ainda precisam ser discutidas, temos candidatos com potencial de votos, melhores que eu: um ex-governador, deputados estaduais e deputado federal. Precisamos conversar muito ainda sobre isso”, disse o presidente da Fetems.

Questionado sobre o que o próximo prefeito terá de priorizar, Jaime foi categórico em citar a infraestrutura na periferia. “Campo Grande é uma cidade em pleno desenvolvimento. Nos últimos dez anos, a cidade quase dobrou de tamanho. O crescimento da cidade em si lá nos leva a uma demanda muito forte, principalmente na periferia. A periferia tem uma necessidade de infraestrutura muito maior. Quem vier a administrar tem que pensar nisso.

Para o presidente da Fetems, que também é professor, Campo Grande, hoje, é uma cidade tranqüila em relação à educação, mas “historicamente tem problema com a saúde”. Jaime também citou como uma das prioridades, o transporte público.

Eleições

Sobre as eleições do próximo ano, Jaime disse estar “entusiasta com democracia”. “É muito bom quando o eleitor tem várias opções, com ideologias e propostas diferentes”, concluiu.

Dentro dos partidos, são postulantes com legenda garantida para disputar a prefeitura até o momento, o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD), o procurador de Justiça, Sergio Harfourche (Avante ), o empresário Paulo Matos (PSC), o deputado estadual Capitão Contar (PSL) e o ex-secretário estadual de Infraestutura, Marcelo Miglioli (Solidariedade).

Saiba Mais Política Novo presidente do PT quer Jaime da Fetems disputando prefeitura

Deixe seu Comentário

Leia Também