Jaime Verruck participa de reunião para a participação da Câmara na atração de indústrias

A convite do vereador Ronilço Guerreiro, o secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), participou de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande para discutir projetos voltados à industrialização e ao desenvolvimento regional.



“Fiz esse convite ao secretário Jaime porque entendo que esse tipo de construção precisa ser coletiva e estamos com a implantação do Corredor Bioceânico em pleno andamento. A Câmara tem um papel fundamental na criação de um ambiente legislativo favorável ao crescimento da cidade, e precisamos estar juntos, discutindo políticas públicas que realmente tragam oportunidades. Vamos construir isso juntos, com diálogo e compromisso com Campo Grande”, afirmou Guerreiro, presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Casa de Leis.



Durante a reunião, Verruck apresentou a previsão de crescimento de 4,4% no PIB estadual em 2025, com Campo Grande sendo diretamente beneficiada com o avanço do desenvolvimento. “Mostramos o desenvolvimento do Estado e o papel relevante de Campo Grande. A Câmara é fundamental nesse processo, pois é aqui que se aprovam leis de incentivo e atração de investimentos. É essencial que os vereadores compreendam essa importância e atuem com agilidade e visão estratégica”, afirmou Verruck.

Atualmente estão em tramitação na Câmara Municipal que aproximadamente 40 projetos que envolvem a viabilização de grandes empreendimentos industriais.



Com a consolidação da Rota Bioceânica, a proposta é transformar Campo Grande em um hub logístico estratégico da América Latina. Para acompanhar os desdobramentos dessa iniciativa, a Câmara instalou recentemente a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação da Rota de Integração Latino-Americana.



