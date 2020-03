"Janela" abre articulaÃ§Ãµes para a eleiÃ§Ã£o

Saiba Mais Política Nelsinho defende independência dos poderes

As convenções ainda estão longe, mas uma brecha legal que passa a valer no dia 5 de março, próxima terça-feira e vai até 3 de abril, fará com que decisões tenham que ser tomadas. É a janela, que permitirá aos vereadores mudarem de partido.

Como a troca será determinante, quem mudou disputará a eleição na nova sigla, as articulações para a montagem das chapas que disputarão os legislativos municipais, na prática, começarão a definir o xadrez eleitoral. A importância das mudanças que possam acontecer é ainda maior, porque esse ano os partidos disputarão as câmaras municipais sem coligações, ou seja, quem escolher a opção errada pode ficar sem mandato.

A “janela “ é importante por que blinda os parlamentares municipais de ações de perdas de mandato que seus partidos possam promover. Além disso, o prazo de filiação para qualquer eleitor que queira ser candidato também termina em três de abril.

Os postulantes à prefeitura estarão diretamente envolvidos nessas articulações, pois uma chapa de vereadores bem montada ajuda o candidato em suas pretensões.





