''Janela'' para vereadores começa em março

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Diante do fato de 2020 ser o ano de eleições municipais, fica evidente a importância das regras eleitorais e as principais datas para o pleito, cujo primeiro turno está previsto para 4 de outubro.

De 5 de março a 3 de abril será aberta a janela partidária permitindo que o vereador troque de partido sem perder o mandato. No dia 4 de abril será a última chance para candidato se filiar a um partido e no dia 6 de maio a última para regularizar e transferir o título de eleitor.

Do dia 20 de julho a 5 de agosto é o prazo das convenções e 15 de agosto o último dia para registro das candidaturas. A campanha eleitoral tem seu início no dia 16 de agosto.

De 28 de agosto a 1 de outubro ocorrerão as propagandas eleitorais no rádio e na TV.

Em outubro, os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Entre as mudanças previstas, a principal é para tentar deter a proliferação da fake news nas redes sociais, com a prática criminalizada com punições, variando de dois a oito anos.

