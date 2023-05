Japão deixará de exigir visto para turistas brasileiros

O Japão anunciou neste sábado (20) que irá ausentar turistas brasileiros da necessidade de visto para a entrada no país.A isenção, no entanto, só valeria para estadias de curto período.

O comunicado vem pouco tempo após o presidente Lula se reunir, na noite de sexta-feira (19), com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na cidade de Hiroshima. O mandatário brasileiro está no país para participar de reunião do G7.

"O primeiro-ministro Kishida anunciou que o governo do Japão iniciaria procedimentos para a introdução da isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil", diz o comunicado.

Recentemente o Brasil decidiu que voltará a exigir a apresentação de passaporte por parte dos turistas japoneses. A ação se baseia no princípio de reciprocidade, já que o Japão exigia vistos dos brasileiros, enquanto o Brasil não exigia o documento de visitantes do país.

