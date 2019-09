MP arquiva por unanimidade, parte da denúncia contra Reinaldo

O Conselho Superior do Ministério Publico de MS, arquivou parte de denúncia contra o governador Reinaldo Azambuja.



A decisão foi aprovada de forma unanime e se refere se a parte do processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ ) , que apurava se José Ricardo Guitti vulgo "Polaco", recolhia comissões do empresario José Alberto Berger, a mando de Azambuja.



Nas apurações, o MP não encontrou esse laço, visto que Berger afirmou que "não dispunha de evidências", da participação efetiva de Reinaldo na cobrança de propina. Consta na decisão, que o empresario concluiu "ter sido vítima de Polaco".



O capítulo tem como personagem principal o Polaco, que aparece em reportagem publicada no Fantástico no último domingo (22).

No decisão de arquivamento do inquérito, o MP conclui que "não resta alternativa ao Ministério Publico Estadual, se não o arquivamento dos autos, em consonância à conclusão percebida pelo MPE e pelo STJ, uma vez que não há indícios suficientes que permitam atribuir ao atual Governador de MS, ou a qualquer autoridade com foro privilegiado, participação nos fatos apurados".

Com isso, Reinaldo esta inocentado da acusação de improbidade administrativa e corrupção, justamente a parta cível, da denuncia que corre no STJ, e que foi remetida para analise na esfera estadual.



Leia a decisão do MP de MS:





