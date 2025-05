JD1TV: Ex-candidato a vereador e prefeito de Porto Murtinho trocam agressões e ofensas

Começou a circular na manhã desta quinta-feira (8), imagens que mostram o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB) e o ex-candidato a vereador pelo PSB, Dom Montanha em uma discussão acalorada em uma obra nas margens do rio Paraguai.

Segundo informações de testemunhas, Dom Montanha teria ido cobrar melhorias, quando o prefeito ficou irritado. Por sua vez, Nelson Cintra afirma que foi abordado com agressividade.

Nas imagens obtidas pelo JD1, é possível ver quando Nelson Cintra joga o celular de Dom Montanha do barranco e também temo aparelho jogado. Logo em seguida o prefeito também joga uma motocicleta pelo barranco.

Ao perceber que está sendo gravado por uma mulher, o prefeito bate na mão da moradora, o que irrita mais Dom Montanha que avança nos empurrões.

Informações são de que ele foi detido e permanece à disposição da Polícia Civil, enquanto o caso é analisado. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda retorno.