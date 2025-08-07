JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão

Durante a ocupação de parlamentares de direita na Mesa Diretora da Câmara Federal, uma cena chamou a atenção e gerou polêmica entre políticos e apoiadores, quando a deputada federal, Camila Jara (PT), tromba com Nikolas Ferreira (PL).

O grupo bolsonarista impedia os trabalhos da sessão legislativa, e a cena ocorreu ao final da sessão encerrada pelo presidente Hugo Motta. A atitude da parlamentar foi amplamente criticada nas redes sociais. “Modo da esquerda agir: Te agredir quando ninguém está vendo”, escreveu Nikolas. Veja o momento:



Através de um vídeo nas redes sociais, junto com o deputado também sul-mato-grossense, Rodolfo Nogueira, foi informado que o Partido Liberal (PL) ingressará com uma representação contra a deputada Camila Jara, que por usa vez solicitou escolta na manhã desta quinta-feira (7). “Após a campanha de ódio ter tomado uma proporção alarmante”.

Em sua defesa, Camila Jara alegou que “foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco.” “A deputada federal Camila Jara vem a público esclarecer que reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão. Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas”.

