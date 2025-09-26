Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

JD1TV: Gerson Claro defende equilíbrio e diz que 'a pessoa para o Senado deve estar preparada'

Segundo o parlamentar, o país precisa de estabilidade, e isso não será alcançado com discursos radicais

26 setembro 2025 - 10h23Sarah Chaves
O deputado estadual Gerson Claro recebeu o título de Cidadão AparecidenseO deputado estadual Gerson Claro recebeu o título de Cidadão Aparecidense   (Divulgação)

Apontado como possível candidato ao Senado em 2026, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, falou sobre o cenário político durante evento em Aparecida do Taboado, onde foi homenageado com o título de Cidadão Aparecidense, na última quarta-feira (24).

Ele defendeu a importância do reequilíbrio institucional no Brasil e afirmou que o debate deve ser feito com responsabilidade, diálogo e seriedade e que a pessoa que for eleita para o Senado "tem que estar preparada".

Segundo o parlamentar, o país precisa de estabilidade, e isso não será alcançado com discursos radicais ou propostas que provoquem mais conflitos, como a ideia de extinguir o STF. “Essas bravatas geram ainda mais instabilidade. Precisamos rediscutir temas importantes, como decisões monocráticas que afastam autoridades sem o devido processo legal. Isso afeta o equilíbrio entre os Poderes”, afirmou.

Sobre o cenário eleitoral de 2026, Gerson confirmou que seu nome está à disposição para uma possível candidatura ao Senado, mas frisou a importância de estar alinhado com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com o atual governador Eduardo Riedel e com a senadora Tereza Cristina, presidente da Federação União Progressista, que reúne o União Brasil e o PP.

 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Papy, em agenda com Adriane Lopes -
Política
Câmara revoga Lei sobre aumento salarial da prefeita e encerra briga judicial
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) -
Política
Presidente da Conafer e ex-sócio de Nelson Wilians serão ouvidos pela CPMI do INSS
Atos extremistas 8/jan/2023 -
Política
Anistia do 8 de janeiro não vai travar outras pautas importantes, garante Hugo Motta
Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS
Política
Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
Política
Tarcísio nega aval de Bolsonaro para disputar Presidência
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande
Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia

Mais Lidas

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce