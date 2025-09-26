JD1TV: Gerson Claro defende equilíbrio e diz que 'a pessoa para o Senado deve estar preparada'

Apontado como possível candidato ao Senado em 2026, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, falou sobre o cenário político durante evento em Aparecida do Taboado, onde foi homenageado com o título de Cidadão Aparecidense, na última quarta-feira (24).

Ele defendeu a importância do reequilíbrio institucional no Brasil e afirmou que o debate deve ser feito com responsabilidade, diálogo e seriedade e que a pessoa que for eleita para o Senado "tem que estar preparada".

Segundo o parlamentar, o país precisa de estabilidade, e isso não será alcançado com discursos radicais ou propostas que provoquem mais conflitos, como a ideia de extinguir o STF. “Essas bravatas geram ainda mais instabilidade. Precisamos rediscutir temas importantes, como decisões monocráticas que afastam autoridades sem o devido processo legal. Isso afeta o equilíbrio entre os Poderes”, afirmou.

Sobre o cenário eleitoral de 2026, Gerson confirmou que seu nome está à disposição para uma possível candidatura ao Senado, mas frisou a importância de estar alinhado com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com o atual governador Eduardo Riedel e com a senadora Tereza Cristina, presidente da Federação União Progressista, que reúne o União Brasil e o PP.

