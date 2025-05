JD1TV: Mônica Riedel celebra sucesso da 'Seu Abraço Aquece' e destaca participação dos servidores

A campanha “Seu Abraço Aquece”, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul para arrecadar agasalhos e atender famílias em situação de vulnerabilidade, entrou na fase final de distribuição.

Ao lado do secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, Frederico Fellini, a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, madrinha da ação, celebrou os resultados da campanha e destacou o empenho dos servidores públicos na mobilização.

“É um sentimento muito bom, de dever cumprido. Fizemos tudo com muito carinho, começando com a mobilização das secretarias. A campanha vai crescendo, agrega parceiros e alcança muitas instituições, inclusive no interior do Estado”, afirmou Mônica.

Neste ano, a campanha arrecadou mais de 161 mil peças, que estão sendo destinadas a 333 instituições cadastradas em 33 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande.

De acordo com Fellini, o processo de arrecadação durou mais de um mês e um terço das instituições já foram atendidas.

Mônica Riedel também aproveitou para comentar sobre outras iniciativas em que atua diretamente, como a Caixa Encantada, que arrecada brinquedos para crianças no Natal, e a Corrida dos Poderes, voltada para os servidores estaduais.

Para ela, a corrida vai além da comemoração do Dia do Servidor: “Ela visa despertar uma mudança de hábito. Vale a pena investir na saúde”. Neste ano, acontecerá a terceira edição da corrida.

