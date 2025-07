JD1TV: Nelsinho se reúne com Tereza e Riedel antes de missão nos Estados Unidos

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) esteve reunido, no começo da noite desta quarta-feira (23), com o governador Eduardo Riedel para alinhar e saber as preocupações que rondam Mato Grosso do Sul no contexto das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Trad é quem lidera a comissão que vai viajar ao país americano nos próximos dias. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) também participou da reunião, que contou com outros membros do governo sul-mato-grossense.

O senador apontou que a preocupação do estado está centralizada em pelo menos três eixos, sendo as carnes processadas, celulose e o ferro gusa, o que representa quase 80% das preocupações comerciais de Mato Grosso do Sul.

Ele explica que a reunião serviu para alinhar alguns detalhes na busca para diminuir o impacto gerado pelo 'tarifaço' aplicado contra o Brasil, assinado pelo presidente Donald Trump.

O intuito da missão também é estabelecer um canal de diálogo entre os brasileiros e americanos, enquanto a questão das tarifas aplicadas esteja vigorando.

Nesta quinta-feira (24), o JD1 Notícias vai trazer mais detalhes sobre a missão de Nelsinho Trad e a comitiva em uma reportagem completa.

