JD1TV: Novo presidente do PT-MS, Loubet quer "fortalecimento da base militante"

O deputado federal Vander Loubet assumiu oficialmente a presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul com a missão de fortalecer a sigla no Estado, ampliar alianças políticas e preparar o PT para as eleições de 2026.

Em entrevista ao JD1, o parlamentar — que conquistou cerca de 82% dos votos em Campo Grande — destacou que a expressiva votação reflete o reconhecimento de sua trajetória dentro da legenda.

O novo presidente pretende regionalizar a atuação do diretório estadual, promovendo reuniões da executiva em diferentes partes do Estado. Além disso, quer atualizar o cadastro de filiados com o apoio de ferramentas digitais e construir canais diretos de diálogo entre a direção estadual, a nacional e as bases.

“Um militante com formação política vale por dez. Ele está preparado para debater, combater fake news e defender o governo e o partido com propriedade”, afirmou.

Sobre o cenário político sul-mato-grossense, onde o bolsonarismo ainda tem força significativa, Vander acredita que o PT tem espaço para crescer. Segundo ele, o partido mantém historicamente entre 35% e 39% do eleitorado e, com as ações do governo federal, há margem para ampliar esse apoio.

