JD1TV: Prefeita de MS demite funcionários e reduz 30% do salário para 'equilibrar contas'

Elaine Aparecida Soligo (MDB), atual prefeita de Aral Moreira, publicou um vídeo nas redes sociais, durante a noite desta terça-feira (16), anunciando a demissão de servidores e o corte de 30% no próprio salário como forma de 'equilibrar as contas'.

A prefeita explica que o município vive uma crise econômica e vem tendo baixa arrecadação, obrigando ela a tomar uma segunda ação efetiva para controlar os gastos municipais.

"Nós já fizemos um decreto de 10% de cortes de gastos, mas infelizmente não foi o suficiente", disse. Elaine ainda ressalta que o corte na folha dos servidores é uma forma de manter os serviços básicos de saúde, assistência, educação e infraestrutura.

Ainda no anúncio, a prefeita pontua que se solidariza com o fato e decidiu realizar um corte de 30% no próprio salário.

"É uma medida muito difícil para o nosso município, mas como gestora, sabendo das responsabilidades que eu tenho perante os órgãos que regulamentam os gastos do dinheiro público, eu tenho que fazer".

