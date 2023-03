Após o anuncio do Governo Federal sobre o retorno da cobrança de tributos sobre a gasolina e etanol, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será mantido no estado em 17% na gasolina e 11,3 no etanol.

"As alíquotas estão mantidas por enquanto, existe uma discussão nacional pois o governo federal voltou com o PIS/Cofins, mas é uma decisão judicial a ser definida e o Mato Grosso do Sul vai fazer de tudo para não mudar nenhuma alíquota para cima", garantiu Riedel.

O chefe do executivo estadual ainda explicou que na próxima segunda-feira (6) o Governo Federal terá uma reunião com todos os governadores para discutir o assunto.

"Nessa reunião vamos discutir não só as alíquotas de combustíveis, mas todas as perdas decorrentes daquelas medidas da lei 192 e 194 do ano passado, isso envolve energia, comunicação e combustíveis", pontuou.

De acordo com o governador enquanto não sair decisão judicial, os sul-mato-grossenses podem ficarem tranquilos que não haverá aumento de impostos no estado.

"Nós temos que acompanhar essas decisões judiciais que o Governo Federal está realizando, por enquanto temos a tranquilidade de não fazer, vários estados estão se posicionando em aumentar a alíquota, mas nós ainda vamos segurar o máximo que der e esperar as decisões judiciais", esclareceu.

Confira a fala do Governador abaixo:

