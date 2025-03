A Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em Campo Grande em 2015, é um marco importante na luta pelo enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil e no Mato Grosso do Sul.

Entretanto, a recente repercussão de casos como o assassinato da jornalista Vanessa Ricarte trouxe à tona questões importantes sobre a segurança das mulheres e a eficiência dos serviços prestados na Casa da Mulher.

A Secretária Executiva da Mulher, Angélica Fontanari, esteve no JD1 e reconheceu a necessidade de aprimoramento constante dos serviços da Casa da Mulher Brasileira, especialmente em um momento em que a demanda por atendimento aumentou significativamente.

Como parte do esforço para melhorar o atendimento, a unidade recebeu a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para tratar exclusivamente da violência doméstica, o que visa acelerar o processo judicial e a concessão de medidas protetivas.

A secretária reforçou que a Casa nunca parou de funcionar e continua aberta para acolher todas as mulheres, mas que é essencial ajustar as respostas e adequar as estruturas para atender a um número crescente de vítimas.

