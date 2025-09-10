Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Jerson Domingos faz "reconhecimento de terreno" na Assembleia e não descarta 2026

Apesar de apontar que a conversa é prematura, o conselheiro adiantou que sua preferência para disputar eleição seria por um partido de direita

10 setembro 2025 - 11h36Sarah Chaves    atualizado em 10/09/2025 às 11h37
Conselheiro Jerson DomingosConselheiro Jerson Domingos   (Sarah Chaves/JD1)

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos, esteve nesta terça-feira (9) na Assembleia Legislativa, onde se reuniu com o deputado Londres Machado (PP), oportunidade em que reconheceu estar em um momento de "reconhecimento de terreno", sinalizando a possibilidade de retornar ao Legislativo nas eleições de 2026.

Para a imprensa, o conselheiro falou sobre o que pode ocorrer após sua aposentadoria do cargo no TCE-MS. “Essa é a casa que me projetou na política, hoje, como conselheiro do Tribunal de Contas, tudo aquilo que me ofertou e me oportunizou a prestar serviço a Mato Grosso do Sul, eu devo à Assembleia Legislativa”, afirmou Jerson, ao relembrar sua trajetória como parlamentar.

Com uma carreira política de duas décadas, Jerson Domingos foi deputado estadual por cinco legislaturas consecutivas, entre 1995 e 2015, quando foi indicado ao TCE-MS pela Assembleia Legislativa e nomeado pelo então governador André Puccinelli para o cargo de conselheiro, onde permanece até hoje — com aposentadoria prevista para 14 de novembro de 2025.

Questionado sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026, ele foi cauteloso, mas não negou sua inclinação. “Acho que ainda é um pouco precipitado. A política está no meu espírito, está dentro dos meus princípios. Após minha aposentadoria, o futuro a Deus pertence. Tenho uma experiência bastante expressiva e, se for candidato e eleito, quero contribuir com Mato Grosso do Sul”, disse.

Apesar de não estar filiado a nenhum partido, o que é vedado pela Constituição enquanto ocupa cargo no TCE-MS, Jerson adiantou que sua preferência seria por um partido de direita, caso entre de fato na disputa.

“Hoje meu partido é o Mato Grosso do Sul. Primeiro, preciso resolver se serei realmente candidato. A partir de novembro, vou conversar com a família. Não nego a minha vocação e a minha vontade de ser candidato. Mas para ser, ainda depende de bastante coisa”, completou.

Caso confirme sua candidatura, Jerson deve buscar alinhamento com o governador Eduardo Riedel, com quem mantém laços de admiração e parceria de longa data no Estado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Luiz Fux -
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
 Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Sessão Ordinária no Plenário Julio Maia
Política
Assembleia vota PL que condiciona repasse de verbas à apresentação de certidões criminais
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
Itamaraty condena ameaça dos EUA de usar "poder militar" contra Brasil
Política
Itamaraty condena ameaça dos EUA de usar "poder militar" contra Brasil
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Política
Projeto de lei quer desconto em imposto e ajustes de incentivos fiscais para empresas
Ministro Flávio Dino do STF -
Política
Dino vota pela condenação de Bolsonaro e mais sete
Reunião do partido aconteceu nesta segunda-feira
Política
PSDB busca novas alianças para fortalecer chapa estadual em MS
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande