Jerson Domingos faz "reconhecimento de terreno" na Assembleia e não descarta 2026

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos, esteve nesta terça-feira (9) na Assembleia Legislativa, onde se reuniu com o deputado Londres Machado (PP), oportunidade em que reconheceu estar em um momento de "reconhecimento de terreno", sinalizando a possibilidade de retornar ao Legislativo nas eleições de 2026.

Para a imprensa, o conselheiro falou sobre o que pode ocorrer após sua aposentadoria do cargo no TCE-MS. “Essa é a casa que me projetou na política, hoje, como conselheiro do Tribunal de Contas, tudo aquilo que me ofertou e me oportunizou a prestar serviço a Mato Grosso do Sul, eu devo à Assembleia Legislativa”, afirmou Jerson, ao relembrar sua trajetória como parlamentar.

Com uma carreira política de duas décadas, Jerson Domingos foi deputado estadual por cinco legislaturas consecutivas, entre 1995 e 2015, quando foi indicado ao TCE-MS pela Assembleia Legislativa e nomeado pelo então governador André Puccinelli para o cargo de conselheiro, onde permanece até hoje — com aposentadoria prevista para 14 de novembro de 2025.

Questionado sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026, ele foi cauteloso, mas não negou sua inclinação. “Acho que ainda é um pouco precipitado. A política está no meu espírito, está dentro dos meus princípios. Após minha aposentadoria, o futuro a Deus pertence. Tenho uma experiência bastante expressiva e, se for candidato e eleito, quero contribuir com Mato Grosso do Sul”, disse.

Apesar de não estar filiado a nenhum partido, o que é vedado pela Constituição enquanto ocupa cargo no TCE-MS, Jerson adiantou que sua preferência seria por um partido de direita, caso entre de fato na disputa.

“Hoje meu partido é o Mato Grosso do Sul. Primeiro, preciso resolver se serei realmente candidato. A partir de novembro, vou conversar com a família. Não nego a minha vocação e a minha vontade de ser candidato. Mas para ser, ainda depende de bastante coisa”, completou.

Caso confirme sua candidatura, Jerson deve buscar alinhamento com o governador Eduardo Riedel, com quem mantém laços de admiração e parceria de longa data no Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também