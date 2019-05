João Amorim e Beto Mariano aguardam alvará de soltura

Saiba Mais Política Justiça solta Amorim e Beto Mariano

Réus por corrupção e lavagem de dinheiro na "Operação Lama Asfáltica", o empresário João Amorim e o ex-deputado estadual Beto Mariano aguardam o alvará de soltura para deixarem Centro de Triagem de Campo Grande.



Segundo informado pelo advogado de Beto Mariano, Valeriano Fontoura, ao JD1 Notícias o recurso de soltura usado para conceder liberdade aos réus foi o habeas corpus (HC). “Eles ainda não foram liberados, porque aguardam a comunicação do Tribunal Justiça a Justiça Federal”, explicou.



Valeriano explicou que o desembargador Paulo Fontes do TRF de São Paulo considerou o excesso de prazo nas ações penais, que até o momento não foram concluídas, para conceder o HC. O alvará pode ser concedido e transmitido às autoridades penitenciárias a qualquer momento.



Um grupo de envolvidos é investigado desde o início da Lama Asfáltica, operação da Polícia Federal, em 2012, mas que foi deflagrada em julho de 2015.



A operação é resultado de um trabalho em parceria do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF).



Estimativas apontam que os prejuízos causados pelo grupo criminoso, composto por empresários e servidores públicos de Mato Grosso do Sul, chegam a meio bilhão de reais.

