João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS

João Batista dos Santos, o "João Grandão" (PT-MS), anunciou nesta sexta-feira (24), em Campo Grande, que pretende retornar à política ativa e deve disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

Ele já foi deputado federal pelo PT de Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014, além de ter exercido outros mandatos, como vereador em Dourados de 1997 a 1999 e deputado estadual.

Sobre seu retorno, João Grandão declarou à imprensa. "A nossa intenção é essa, evidentemente não tem nada definido, mas a intenção é, se der a possibilidade, sair como deputado federal."

Ele também comentou sobre as possíveis dificuldades de se recolocar na política, considerando o tempo que esteve afastado das casas legislativas. "Mas eu sou soldado do partido, independente de qualquer coisa. Eu, tendo as condições para fazer esse enfrentamento, nós vamos fazer, com certeza."

João Grandão destacou ainda sua experiência como delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, cargo que ocupou de 2011 a 2014, e afirmou que mantém uma base eleitoral sólida.

"Temos muita esperança na base que construímos, particularmente na agricultura familiar e na reforma agrária, onde temos uma inserção muito boa. Essa base ainda é sólida e grande parte das pessoas continua conosco."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também