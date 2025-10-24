Menu
Política

João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS

O ex-deputado falou sobre a base sólida no âmbito do Desenvolvimento Agrário e afirmou ser soldado do partido

24 outubro 2025 - 11h55Vinícius Santos e Sarah Chaves    atualizado em 24/10/2025 às 11h56
"João Grandão" (PT-MS) - "João Grandão" (PT-MS) -   (Foto: Sarah Chaves)

João Batista dos Santos, o "João Grandão" (PT-MS), anunciou nesta sexta-feira (24), em Campo Grande, que pretende retornar à política ativa e deve disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

Ele já foi deputado federal pelo PT de Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014, além de ter exercido outros mandatos, como vereador em Dourados de 1997 a 1999 e deputado estadual.

Sobre seu retorno, João Grandão declarou à imprensa.  "A nossa intenção é essa, evidentemente não tem nada definido, mas a intenção é, se der a possibilidade, sair como deputado federal."

Ele também comentou sobre as possíveis dificuldades de se recolocar na política, considerando o tempo que esteve afastado das casas legislativas. "Mas eu sou soldado do partido, independente de qualquer coisa. Eu, tendo as condições para fazer esse enfrentamento, nós vamos fazer, com certeza."

João Grandão destacou ainda sua experiência como delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, cargo que ocupou de 2011 a 2014, e afirmou que mantém uma base eleitoral sólida.

"Temos muita esperança na base que construímos, particularmente na agricultura familiar e na reforma agrária, onde temos uma inserção muito boa. Essa base ainda é sólida e grande parte das pessoas continua conosco."

