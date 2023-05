João Rocha é nomeado oficialmente na Secretaria de Governo da Capital

A escolha da Prefeita Adriane Lopes por João Rocha em sua Secretaria de Governo e relações Institucionais, já havia sido anunciado no início da semana pelo JD1, quando o vereador oficializou seu afastamento da Câmara Municipal de Campo Grande.

A nomeação publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira (25), coloca João Batista Rocha no lugar do secretário exonerado Mário César Oliveira da Fonseca.

Ao JD1, João Rocha ainda confirmou que terá autonomia dentro das atribuições que competem ao cargo e nomeação é estratégica para reeleição de Adriane que há poucos dias assinou com o PP, partido do professor. Na Câmara, no lugar do vereador assumiu Claudinho Serra que tomou posse na terça-feira (23), na sede da Casa de Leis.

Deixe seu Comentário

Leia Também