Joel Silva se filia ao PP

No evento de filiação da prefeita Adriane Lopes, que trocou o Patriotas pelo Progressistas, outros nomes se filiaram ao partido escolhido pela chefe do executivo municipal, como o jornalista Joel Silva.

O jornalista, que acompanhou a opção partidária da prefeita, é conhecido pelos programas de rádio de cunho político. “Já era um desejo antigo militar na política partidária, não dá para comentar política sem vivê-la”, afirmou Silva.

Joel destacou ainda a importância da senadora Tereza Crisitina na decisão de sua filiação. “A senadora Tereza sempre me tratou com respeito e valorizou muito meu trabalho, não foram raras as entrevistas em momentos de tensão no Ministério. Cheguei a entrar ao vivo na Jovem Pan Nacional com informações importantes para o cenário do País, ela tem respeito até fora do Brasil”.

Ele ainda ressaltou sobre o trabalho de Adriane. “A prefeita Adriane tem sofrido muito com o fato de ter assumido um mandato já em andamento, no qual ela sem dúvida nenhuma não tinha o poder de decisão. Hoje a caneta é dela, hoje ela está em um grande partido. A partir de hoje veremos uma nova Adriane, ela tem o DNA da gestão e do trato com as pessoas”.

