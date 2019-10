Joice perde a liderança do governo no Congresso para o MDB

A deputada federal, Joice Hasselmann (PSL-SP), não é mais líder do governo no Congresso Nacional. O presidente, Jair Bolsoanaro, tomou a decisão nesta quinta-feira (17) depois que a parlamentar assinou uma lista de apoio à permanência do Delegado Waldir (PSL-GO) como líder da bancada na Câmara dos deputados em detrimento da indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao posto.

Com a decisão do presidente da República, Joice perde o lugar para Eduardo Gomes (MDB-TO). O partido já tem a liderança do governo no Senado através de Fernando Bezerra Coelho (PE).

Deixe seu Comentário

Leia Também