Neto agride avô durante briga familiar

Durante discussão familiar o jovem Alexsandro Moreira de Barros de 19 anos agrediu o avô Sebastião Moreira de Oliveira, de 62 anos, nesta tarde de sexta-feira (5) na Vila Nossa Senhora das Graças em Campo Grande.

O idoso teve possível deslocamento da clavícula durante a agressão do neto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem e o idoso teriam se desentendido e entrado em luta corporal. O rapaz fugiu do local.

O idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. A redação entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital, mas não teve resposta sobre o estado de saúde do idoso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também