Política

Judiciário propõe criação de 160 novos cargos em Mato Grosso do Sul

Deputados analisam ainda projetos sobre direitos sociais, saúde e estrutura do Judiciário

14 agosto 2025 - 09h12Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Os deputados estaduais analisam nesta quinta-feira (14), em primeira discussão, o projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, criando 160 novos cargos no judiciário, divididos em 150 efetivos de Analista Judiciário e 10 cargos efetivos de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, na ocupação de enfermeiro e especialidade enfermagem.

Conforme a justificativa, a insuficiência do atual quantitativo de cargos efetivos vagos tem comprometido a capacidade de resposta a demanda por serviços jurisdicionais e administrativos. "... a utilização efetiva dos cargos ora propostos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e orçamentária, nos
termos da legislação vigente, o que será devidamente observado, em consonância com os princípios da responsabilidade fiscal e da gestão eficiente dos recursos públicos", ressalta o projeto.

Redação final
Os parlamentares votarão o Projeto de Lei 91/2025, de autoria do deputado João Henrique (PL), que estabelece, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a comunicação obrigatória à Defensoria Pública sobre registros de nascimento lavrados sem identificação de paternidade, para fins de atuação jurídica em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Também será votado o Projeto de Lei 22/2025, do deputado Neno Razuk (PL), que institui, no Estado, o uso do cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços na cor roxa, como instrumento auxiliar de identificação de pessoas com fibromialgia.

Primeira discussão

Na primeira discussão, o plenário analisará o Projeto de Lei 237/2024, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que reconhece pessoas com doença renal crônica como pessoas com deficiência, garantindo a elas direitos e benefícios previstos em lei. Também será apreciado o Projeto de Lei 170/2025, do Poder Judiciário, que cria cargos na estrutura funcional da instituição.

Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Izaias Medeiros
Política
Projeto contra redução das linhas de ônibus vai à segunda discussão na Câmara
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Bolsonaro pede absolvição e diz que não promoveu ação golpista
Donald Trump
Política
'Mais Médicos' faz Trump cancelar visto estadunidense de secretário do Ministério da Saúde
Trecho da rodovia BR-163
Política
ALEMS aprova plano de R$ 1,019 bilhão para investimentos em rodovias em 2025
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Singapura mira tilápia de MS em meio à sobretaxa dos EUA
Política
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados
Política
Motta anuncia grupo de trabalho para garantir segurança infantil na internet

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar