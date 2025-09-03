Menu
Julgamento de Bolsonaro: defesa contesta provas e pede absolvição no STF

Segundo dia de sessão foi marcado por críticas à delação de Mauro Cid e alegações de cerceamento de defesa

03 setembro 2025 - 14h21Carla Andréa
Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, no segundo dia de julgamento no STF Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, no segundo dia de julgamento no STF   (Rosinei Coutinho/STF)

O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de participação em uma trama golpista após as eleições de 2022 foi dedicado às sustentações orais das defesas do ex-presidente e de três generais.

A sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorreu apenas na manhã desta quarta-feira (3), com quase quatro horas de duração.

A defesa de Bolsonaro, representada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, insistiu na tese de inocência e afirmou que “não há uma única prova” que ligue o ex-presidente aos atos de 8 de janeiro ou a supostos planos golpistas.

Também questionou a validade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, apontando contradições e alegando que o militar foi “induzido” a implicar Bolsonaro.

Vilardi disse ainda que o processo avançou rápido demais, impedindo a análise de todas as provas — que somam mais de 70 terabytes de dados.

A defesa também tentou desqualificar a chamada “minuta do golpe”, negando reuniões para discutir ruptura democrática. Os advogados pediram a absolvição do ex-presidente e classificaram como desproporcional a possibilidade de pena de 30 anos de prisão.

Defesa dos generais também rejeita acusações

O general Walter Braga Netto, preso no Rio de Janeiro, foi defendido por José Luís Oliveira Lima, que afirmou que a delação de Cid “não fica em pé” e não pode sustentar uma condenação.

Ele negou que Braga Netto tenha levado recursos para financiar atos golpistas e disse que as acusações carecem de provas concretas.

No caso do general Augusto Heleno, a defesa, conduzida por Matheus Mayer Milanez, argumentou que o ex-ministro do GSI não pressionou militares e já estava afastado do círculo de confiança de Bolsonaro no fim de 2022.

O advogado questionou ainda o papel do relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmando que um juiz não pode se tornar “protagonista do processo”.

Já a defesa do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, representada por Andrew Fernandes, sustentou que ele não participou de qualquer articulação golpista e, ao contrário, tentou demover Bolsonaro de iniciativas nesse sentido.

O advogado disse que ataques sofridos por Nogueira de outros militares seriam prova de sua não adesão ao grupo investigado.

Acusações da PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que Bolsonaro foi planejador, dirigente e executor da tentativa de golpe, liderando uma organização criminosa baseada em um “projeto autoritário de poder”.

Já os generais são acusados de integrar o núcleo estratégico do esquema, com diferentes papéis:

  • Braga Netto teria coordenado ações mais violentas e articulado diretamente com manifestantes;
  • Augusto Heleno é apontado como integrante do núcleo estratégico, com indícios de envolvimento em documentos apreendidos;
  • Paulo Sérgio Nogueira teria buscado apoio das Forças Armadas para sustentar a ruptura institucional.

Próximos passos

O julgamento será retomado apenas na próxima terça-feira (9), a partir das 9h, com a leitura do voto do relator Alexandre de Moraes.

