Política

Urgente: STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe

O voto decisivo foi da ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia

11 setembro 2025 - 15h01Taynara Menezes    atualizado em 11/09/2025 às 15h14
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (Lula Marques/Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (11) maioria de votos para condenar o ex-presidente da república, Jair Bolsonaro, e mais sete aliados por tentativa de golpe. O voto decisivo foi da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia.

Nas sessões anteriores, o relator, Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação dos réus, agora, com o voto de Cármen, chegou ao placar de 3x1 declarando os réus culpados.

Ainda falta o voto, que será proferido em seguida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

O grupo pode responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

 

