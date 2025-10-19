Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)

Começa nesta segunda-feira (20) o regime de plantão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que seguirá até o dia 24 de outubro. Durante esse período, os cartórios eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral funcionarão das 8h às 18h, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos.

Os eleitores poderão aproveitar o plantão para realizar a regularização do título, fazer o cadastro biométrico, atualizar dados pessoais, solicitar a transferência de local de votação, além de esclarecer dúvidas relacionadas ao processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, continuam disponíveis os serviços on-line por meio do aplicativo e-Título e da plataforma de Autoatendimento Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e canais de contato das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estão disponíveis no portal oficial do TRE-MS.

