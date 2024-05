Justiça Eleitoral faz campanha para atrair mesários voluntários

A Justiça Eleitoral lançou a campanha de incentivo aos cidadãos aptos a aturem como mesário para se candidatarem à função e trabalharem no processo eleitoral nas Eleições Municipais 2024. O tema desta vez é "Não desperdice seu talento. Seja mesária ou mesário voluntário".

Podem se candidatar os eleitores maiores de 18 anos que estejam quites com a Justiça Eleitoral. Os voluntários têm direito a alguns benefícios, como dois dias de folga no trabalho por cada dia que atuarem como mesário, além de recebem auxílio alimentação no valor de R$ 60,00 diário.

Também é possível usar essas horas como complementares em cursos universitários, porém, é preciso verificar no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado do eleitor para conferir se o benefício se estende à situação. Se prevista em edital, em situações de empate em curso público, o mesário pode ter vantagem no desempate.

Dentre as funções exercidas nas eleições estão o controle e orientação aos cidadãos na seção eleitoral, a checagem dos documentos de identificação de quem vai votar e o preenchimento da ata de votação, documento que registra as ocorrências do dia da eleição.

Se houver vaga na seção eleitoral ou nas proximidades, o voluntário poderá ser convocado.

Vale ressaltar que candidatos e parentes não podem ser mesários, assim como diretores de partidos políticos, autoridades públicas, agentes policiais, ocupantes de cargos de confiança, quem trabalhe na Justiça Eleitoral e menores de 18 anos.

Como se candidatar

O cadastramento pode ser realizado de maneira virtual através do site Canal do Mesário, disponível no endereço eletrônico. Basta selecionar a opção 'Quero mesário ou mesária', verificar os critérios e seguir as instruções da página.

O processo também pode ser realizado pelo aplicativo e-Título, disponível para dispositivos Android e IOS de maneira gratuita. Ele substitui o título de eleitor impresso.

