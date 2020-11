Justiça Eleitoral mantém candidatura do vice de Odilson em Bonito

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) considerou legal e manteve a candidatura de Maycon Gomes como vice do prefeito Odilson Soares, , que concorre à reeleição pela coligação “Seriedade e Trabalho”, formada pelo PSDB, PSD E SD, na cidade de Bonito. A tentativa de impugnação foi feita pela coligação “Bonito é Cuidar da Gente” (DEM, MDB, PT e PTB), encabeçada pelo candidato Laércio Miranda.

Essa é a segunda tentativa, a alegação seria de que o empresário deveria se afastar da atividade comercial para concorrer à eleição, por ser sócio de empresa que presta serviços à prefeitura da cidade. Na 1° tentativa a Juíza da 30ª Zona Eleitoral de Bonito, Adriana Lampert, já havia considerado legal a chapa se Odilson Soares.

O relator do processo no TRE-MS, desembargador Divoncir Schreiner Maran, afirmou que a “uniformidade contratual, cabalmente demonstrada no caso em exame, torna desnecessário o afastamento”, com isso, desnecessária a desincompatibilização.

