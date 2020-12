Justiça homologa acordo e Contar e PSL selam paz

O deputado estadual Capitão Contar desistiu da ação que pede para sair do Partido Social Liberal (PSL). Em maio deste ano, o parlamentar apresentou o pedido de desfiliação da sigla.

O parlamentar não concordava com os rumos que o partido tomou após a saída do presidente Jair Bolsonaro. Da mesma maneira, em agosto o PSL Nacional solicitou à Justiça a perda do mandato de Contar por infidelidade partidária.

Contar e o partido entraram em um acordo, que foi homologado nesta quarta-feira (2), pelo desembargador eleitoral Daniel Castro. Desta maneira, o deputado continua no PSL.

Deixe seu Comentário

Leia Também