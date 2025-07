Justiça nega recurso de Bolsonaro em ação contra Boulos sobre caso Marielle

Carla Andréa, com CNN

A Justiça negou, nesta quinta-feira (31), um recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A ação movida por Bolsonaro pedia indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil, após declarações públicas do parlamentar associando o ex-presidente ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

O processo cita publicações feitas por Boulos no X (antigo Twitter), nas quais ele questiona uma "possível articulação do Bolsonaro e da família Bolsonaro com aqueles que mataram Marielle Franco".

Para a juíza responsável pelo caso, no entanto, as manifestações do deputado tratam de temas de interesse público e foram proferidas em contexto de fiscalização e crítica política, não configurando ofensa pessoal nem acusação direta.

“As declarações do recorrido, apesar de sua natureza controversa, tratam de temas de interesse público, que geram batalhas ideológicas, e foram proferidas no contexto de fiscalização e crítica política, sem configurar imputações criminosas diretas ou ofensas pessoais desconectadas da atividade parlamentar”, diz a decisão.

A magistrada também destacou que, por ocupar cargo político de alta visibilidade, Bolsonaro está sujeito a críticas mais incisivas do que outras figuras públicas.

A defesa de Boulos argumentou que o deputado apenas expressou a necessidade de investigação diante de "fatos públicos ligando os envolvidos no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes ao bolsonarismo", e que “em momento algum acusou o ex-presidente de participação no crime”.

