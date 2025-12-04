Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Política

LDO 2026 é aprovada com superávit previsto de R$ 34,3 bilhões

Agora, o texto segue para sanção presidencial, e a expectativa é que, na próxima semana, o Congresso vote

04 dezembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Entre os principais pontos, a LDO prevê um superávit de R$ 34,3 bilhõesEntre os principais pontos, a LDO prevê um superávit de R$ 34,3 bilhões   ( Lula Marques/Agência Brasil)

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (4) o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que estabelece as bases para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do próximo ano. Com a aprovação, o texto segue para sanção presidencial, e a expectativa é que, na próxima semana, o Congresso vote a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

Entre os principais pontos, a LDO prevê um superávit de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). O texto também permite que o governo considere o limite inferior da meta para definir restrições de gastos. Para o salário mínimo, a proposta trabalha com R$ 1.627 em janeiro, valor que será confirmado após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro. O limite de despesas foi calculado em R$ 2,43 trilhões, representando crescimento acima da inflação de 2,5%, conforme o arcabouço fiscal vigente.

O relator da LDO, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), destacou a importância de revisar benefícios fiscais concedidos a alguns setores da economia. Segundo ele, o país deixa de arrecadar cerca de R$ 700 bilhões por ano devido a essas isenções, e a revisão poderia liberar cerca de R$ 20 bilhões para investimentos.

"Estamos falando de um país que abre mão de quase R$ 700 bilhões com isenções fiscais. E algumas das empresas e indústrias que recebem, já não deveriam receber esses benefícios há muito tempo. Eles têm que ir para uma empresa que está precisando, para gerar mais empregos e contribuir com o desenvolvimento do país", afirmou.

Entre as despesas que não poderão ser contingenciadas estão os fundos partidário e eleitoral. Para as eleições de 2026, o fundo eleitoral está fixado em R$ 4,9 bilhões e o fundo partidário em R$ 1 bilhão, com reajuste de 2,5% no total destinado aos partidos.

A LDO também estabelece regras para emendas parlamentares, incluindo prazo máximo até o fim do primeiro semestre para pagamento de 65% das emendas individuais e de bancada, além de autorizar o uso de recursos de emendas coletivas em fundos de saúde para despesas com pessoal. O texto ainda reduz de 105 para 100 dias o prazo para órgãos federais analisarem propostas de emendas, ajustar planos e divulgar impedimentos técnicos.

Para os municípios, o texto dispensa cidades com menos de 65 mil habitantes de comprovar adimplência com a União para celebrar convênios ou receber recursos. Também autoriza repasses para entidades sem fins lucrativos da área da saúde realizarem obras físicas e destina recursos para construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais ligadas à integração de modais ou ao escoamento da produção.

No caso das empresas estatais federais não dependentes, a LDO fixa meta de déficit primário em R$ 6,7 bilhões, com adendo de R$ 10 bilhões para aquelas com plano de reequilíbrio econômico-financeiro aprovado e vigente. Não entram na meta de déficit primário empresas do grupo Petrobras, da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e despesas do Orçamento de Investimento destinadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), limitado a R$ 5 bilhões.

O texto final da LDO ampliou o número de programas e objetivos inicialmente apresentados pelo governo. A proposta original previa prioridade ao Novo PAC e 27 objetivos do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, mas, após emendas, o anexo passou a contar com 64 programas e 128 objetivos.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Justiça
"Delirante", diz Marquinhos ao processar Adriane por fala em rádio sobre manifestação
Renan Contar, Tereza Cristina, Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, Luiz Ovando
Política
Decisão de Gilmar Mendes provoca reação intensa entre parlamentares
Foto:
Educação
Termo de Compromisso assinado em Campo Grande assegura Passe do Estudante em 2026
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara analisa projetos sobre habitação, educação especial e transparência
ALEMS analisa 11 propostas na sessão ordinária desta quinta-feira
Política
ALEMS analisa 11 propostas na sessão ordinária desta quinta-feira
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Política
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Governador Eduardo Riedel (PP)
Política
CCJR aprova licença de 18 dias para Eduardo Riedel
Ex-vereador Eduardo Pereira Romero -
Política
STJ confirma condenação de ex-vereador da Capital por esquema de funcionários fantasmas
Cadeia publica -
Brasil
Sistema prisional brasileiro registra superlotação de 150%, aponta CNJ
Foto -
Política
Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã